Follia orwelliana | l’uomo non pulisce? Ecco l’app per controllarlo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Benvenuto mondo orwelliano. Dopo i tre anni pandemici alla “modello cinese”, dove gli Stati occidentali e non si sono impegnati a stanare i positivi che violassero la quarantena imposta; ora è arrivato il turno di una nuova app, questa volta in Spagna, con l’obiettivo di stanare gli uomini che non si occupano delle faccende domestiche. L’ideona arriva direttamente dalla ministra per l’Uguaglianza del governo di Madrid, Angela Rodriguez Pam, che ha deciso di lanciare un’applicazione per verificare la quantità di lavori domestici all’interno dei nuclei familiari. Tradotto: senon fa le pulizie,lo stana.che controlla sefa le pulizie Insomma, lo Stato spagnolo sarà pronto ad intrufolarsi ancora una volta nella sfera privata privata degli individui, questa volta con la pretesa di decidere e ...