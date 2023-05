Fiumicino | Baccini | “7 nomi per la nuova giunta”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 maggio 2023)– “Sono 7 iche ho in mente per lacomunale“: a darne notizia è il sindaco Mariocon delle anticipazioni rilasciate a ilfarooonline.it, l’evento solidale “Uniti per l’Emilia-Romagna”, tenutosi in piazza Grassi. Per quanto riguarda l’ufficializzazione dei, però, si dovrà attendere ancora un po’, come sottolineato dal Sindaco nel corso del suo primo discorso pubblico alla città: “Comunicherò idei miei collaboratori e dei miei assessori nei prossimi giorni alla stampa” il Sindaco ha anticipato anche la probabile data di convocazione del primo Consiglio comunale dell’era: “Le procedure sono a posto, i consiglieri comunali sono stati proclamati (leggi qui), quindi, immagino faremo il Consiglio comunale ...