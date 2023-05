(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sì, "", parole e musica di Cesare Cesarini per una serata da palpitazione collettiva. Venticinquemila cuori viola all'Olimpico, con la, e decine di migliaia davanti alla televisione, per una finale discoppiettante. Parliamoci chiaro: la rosa dell'Inter, a prezzi di mercato, pesa assai più di quella della, ma nella partita secca, dopo oltre mezzo secolo di calcio l'ho imparato, può accadere l'imprevedibile. Dopo Rui Costa, oltre vent'anni fa, anche Cristiano Biraghi può, ragionevolmente, alzare la, 24 maggio 2023

L'Entella, di cui abbiamo appena parlato, sarà l'avversaria del Pescara di Zdenek Zeman , cheun ritorno in Serie B in grande stile. L'urna diha detto questo. Ricordiamo che a parità ...Ma nessuno sidi chiamare ecoterroristi i responsabili di una gestione irresponsabile del ... Andammo a spalare fango e ci chiamarono angeli del fango anche allora, a, a Genova e in tutte ...Il gesto diviene latra il sentire e l'essere toccati, tra l'esistente e la natura. La ... Dirige ail Centro Nazionale di Produzione e fonda nel 2007 l'Accademia sull'arte del gesto, ...

Firenze sogna la Coppa Italia con la Fiorentina: stasera (ore 21, tv Canale 5) la sfida con l’Inter. Formazioni Firenze Post

Non è stata una notte come le altre, non è stato un risveglio come gli altri per i tifosi viola: il pensiero sincronizzato di tutti, l'ultimo prima di chiudere gli occhi ed il ...Sì, “Firenze sogna”, parole e musica di Cesare Cesarini per una serata da palpitazione collettiva. Venticinquemila cuori viola all’Olimpico, con la Fiorentina, e decine di ...