Fiorentina | se parte Amrabat c’è Dominguez!

...in campionato ci manca ancora un passetto mentre la finale di Champions è inaspettata solo da... parla in conferenza stampa prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa contro la. "...Poi conclude con un pensiero per Astori: "Essere capitano significa portare avanti un ideale e l'obiettivo che Davide aveva: riportare laai vertici, mettendo datutto per il bene ...... Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre di Inter eimpegnate domani nella ... "Vi è una grande sofferenza che richiede un grande impegno di solidarietà dadi tutta l'Italia ...

Fiorentina, parte la spedizione per Roma: Commisso carica la squadra prima della partenza | VIDEO FirenzeToday

Una nuova idea per la Fiorentina. Occhi sul centrocampista del Bologna Dominguez, l’interesse è concreto. Una pista che può prendere quota in caso di addio di Amrabat che tanto piace al Barcelona.Quella di domani sarà la finale di Coppa Italia numero undici per la Fiorentina, che torna a giocare all'Olimpico per l'atto finale della competizione dopo ben 9 anni, dal ...