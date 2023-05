Fiorentina | Milenkovic | 'L'Inter in grande forma | noi daremo tutto per portare la coppa in città'

(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò,, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; ...Vincenzo Italiano, il tecnico dellariproporrà un modulo 4 - 3 - 3 con Igor difensore centrale in coppia con. Cabral troverà spazio al centro del tridente d'attacco affiancato ...Le formazioni ufficiali di- Inter (live alle 21)(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò,, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico ...

Guardare il passato per capire il futuro: Fiorentina, Inter e l'intreccio con Milenkovic Calciomercato.com

Sono molti i tifosi vip interisti che stanno raggiungendo l'Olimpico in vista del fischio d'inizio della finale tra Fiorentina e Inter. Nelle foto realizzate da Firenzeviola.it si possono vedere ...I nerazzurri domani sera all’Olimpico alle 21:00 affronteranno la Fiorentina nella Finale di Coppa Italia. Handanovic: “Del mio futuro ancora non so niente”. “La nostra stagione non è ancora definibil ...