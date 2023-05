Fiorentina-Inter | Skriniar in panchina! Con lui un altro acciaccato

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Novità in, Milanè in panchina in questa finale di Coppa Italia. Il difensore slovacco non si rivede dalla trasferta a Porto in Champions League. Le formazioni ufficiali (vedi articolo). NOVITÀ ?in panchina con Henrikh Mkhitaryan. La novità riguarda però la presenza dello slovacco che ritrova proprio per, finale di Coppa Italia, quantomeno la panchina. Non rientrava tra i convocati addirittura dalla trasferta di Porto negli ottavi di ritorno di Coppa Italia.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...