Fiorentina-Inter per l’Emilia-Romagna | destinata parte dell’incasso

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha un pensiero per, travolta dall’alluvione la scorsa settimana.della finale di Coppa Italia di questa sera sarà destinato alla regione. LA VICINANZA – La Lega Serie A si muove in maniera concreta per la popolazione del, devastata dall’alluvione della scorsa settimana. L’Assemblea di Lega ha appena deliberato che il 10%della finale di Coppa Italia di stasera,, sarà devoluto alla regione. Lo ha annunciato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a pochi minuti dal calcio d’inizio. Si attende nelle prossime ore l’ufficialità, in modo da capire quanti soldi saranno ...

Ha le idee chiare Nikola Milenkovic, centrale della, nel pre della finalissima di Coppa Italia con l': 'L'emozione è tanta, daremo tutto per i nostri tifosi - assicura - . Dovremo ...Commenta per primo Laringrazia i propri tifosi, 30mila quelli all'Olimpico per la finale di Coppa Italia contro l': prima del riscaldamento, i giocatori di Vincenzo Italiano si sono recati sotto la curva ...Oggi alle 21.00, andrà in scena la finale di Coppa Italia. Ecco le formazioni ufficiali diLe formazioni ufficiali di, che si affronteranno nella finale di Coppa Italia.(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; ...

Stanno per scendere in campo Fiorentina ed Inter per affrontarsi nella finale di Coppa Italia, che si disputerà alla Stadio Olimpico di Roma oggi 24 maggio dalle ore 21:00. La squadra allenata da ...Prima del calcio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, Rocco Commisso si è presentato ai microfoni per parlare della situazione dei viola e per fare un resoconto della stagione ...