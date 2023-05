Fiorentina-Inter | per Inzaghi scelte ‘obbligate’ in mezzo! La probabile – SM

(Di mercoledì 24 maggio 2023)andrà in scena questa sera alle 21., per la finale di Coppa Italia, non ha molta possibilità di scelta a centrocampo. La ultime sullaformazione da SportMediaset CAMBI – L’, questa sera, affronterà laallo “Stadio Olimpico”: in palio la Coppa Italia 2022/2023., secondo SportMediaset, vista l’indisponibilità di Mkhitaryan ha di fattoobbligate a centrocampo: spazio dal 1? a Barella e Calhanoglu dani, con Brozovic in cabina di regia. In attacco Dzeko favorito su Lukaku per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Di seguito laformazione dell’(3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, ...

Luciano Chiarugi, ex ala della, ha parlato così della situazione dei viola in vista della finale di Coppa Italia di stasera Luciano Chiarugi è stato uno dei giocatori che con laha vinto lo scudetto del 1969 e ha anche aggiunto una Coppa Italia tra le soddisfazioni avute in viola. Il suo modo ..., un minuto di silenzio prima della finale di Coppa Italia per commemorare tutte le vittime dell'Emilia Romagna Come scrive l'ANSA, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ...Probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All. Vincenzo ...

Sarà giocata la partita Fiorentina-Inter per la Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Tutti i dettagli su dove è possibile vederla in tv. L’atto finale della Coppa Italia si terrà questa sera allo Stadio ...Per la prima volta due proprietà straniere si giocano il trofeo nazionale: l’italo-americano può far vincere qualcosa alla Fiorentina dopo 22 anni, il secondo insegue il 5° titolo personale ...