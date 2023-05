Fiorentina-Inter oggi in TV | canale | orario e diretta streaming finale Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 24 maggio 2023), mercoledì 24 maggio alle ore 21:00, andrà in scena ladi. I nerazzurri sono detentori di questo trofeo e vogliono confermarsi campioni, con l’obiettivo di mettere in tasca un quarto trofeo in queste ultime due stagioni con Simone Inzaghi alla guida. Ai viola, invece, questo titolo manca da 22 anni e vincerlo permetterebbe loro anche di assicurarsi un posto alla prossima edizione dell’Europa League, indipendentemente dall’esito poi delladi Conference League. La partita sarà tramessa in chiaro su5 e insu Mediaset Infinity. SportFace.

Probabili formazioni, le scelte dei due allenatori in vista della finalissima di Coppa Italia di questa sera

L'ex portiere di Fiorentina e Inter, Francesco Toldo ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista della finale di Coppa Italia: "Diciassette anni di me tra viola e nerazzurro, non chiedetemi per c ...Sì, “Firenze sogna”, parole e musica di Cesare Cesarini per una serata da palpitazione collettiva. Venticinquemila cuori viola all’Olimpico, con la Fiorentina, e decine di ...