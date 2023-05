Fiorentina-Inter | le statistiche | Inzaghi subisce ma vince ugualmente

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023)termina 1-2 (vedi tabellino) per gli uomini diche conquistano la loro nona Coppa Italia. Ecco ledella sfida tra i Viola e i nerazzurrifinisce 1-2 per i nerazzurri grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. La squadra di, vedendo le, pare aver subito la. I numeri su possesso palla e tiri sono a favore dei viola. La percentuale di possesso è pari al 51%, mentre i tiri totali sono 19, di cui 6 in porta. Gli ospiti tengono la palla con una percentuale pari al 49% e concludono 11 volte, di cui 4 in porta. ALTRI DATI – 8 i calci d’angolo battuti dai ragazzi di ...