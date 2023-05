Fiorentina-Inter | le coreografie delle due curve | spettacolo all’Olimpico FOTO

Nikola Milenkovic, difensore centrale della, ha parlato a Mediaset in vista della finale di stasera contro l'Nikola Milenkovic, difensore centrale della, ha parlato a Mediaset. PAROLE - "Arriviamo carichi, con grandissime motivazioni. Vogliamo riportare il trofeo a Firenze dopo tanti anni, ...... amministratore delegato dell', ha parlato all'uscita dell'assemblea odierna della Lega Serie A della finale di Coppa Italia che andrà in scena stasera tra nerazzurri e. PAROLE - "...Prima del calcio d'inizio della finale di tra, Rocco Commisso si è presentato ai microfoni per parlare della situazione dei viola e per fare un resoconto della stagione che si sta per concludere. Commisso ha dichiarato: " I ...

Coppa Italia, LIVE verso Fiorentina-Inter: la Nord sciopera, tensione a Ponte Milvio con la Polizia in azione Calciomercato.com

Intervenuto ai microfoni di Mediaset a margine della finalissima di Coppa Italia contro la Fiorentina, l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato del futuro di Simone Inzaghi: "Resta al 100%, non c'è ...FIORENTINA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 20.47 - Un affascinante gioco di luci e musica apre la cerimonia di apertura di questa finale. ---- IL TABELLINO FIORENTINA-INTER ...