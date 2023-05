Fiorentina-Inter | la prima delle due finali per chiudere al meglio

(Di mercoledì 24 maggio 2023)assegna alle 21 la Coppa Italia 2022-2023. Allo Stadio Olimpico di Roma c’è da confermarsi campioni, nelladuein attesa di Istanbul. ATTO PRIMO – Duein diciassette giorni: si comincia con. Stasera all’Olimpico di Roma c’è in palio la Coppa Italia, trofeo già vinto un anno fa contro la Juventus. L’obiettivo – manco a dirlo – è bissarlo e confermarsi nella coppa nazionale. Ma è anche una sorta di preparazione per Istanbul, ossia la Champions League, ossia quella che sarà la madre di tutte le partite della stagione. Laè un avversario ostico, l’ha dimostrato non solo nei due incroci di Serie A ma in tutti gli ultimi anni. L’dovrà farsi forte ...

Quanto alla forma,pari sono e il fatto di avere guadagnato le rispettive finali europee (la Champions per Inzaghi, la Conference per Italiano) depone a favore di una partita ...... che pone di fronte. I viola hanno superato, nell'ordine, la Sampdoria e il Torino .; dopo aver avuto la meglio sulla Cremonese in semifinale (2 - 0 all'andata e 0 - 0 al ritorno ...Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 24 maggio 2023:all'Olimpico, recupero in Premier League, Italia - Nigeria per i Mondiali U20 La finale di Coppa Italia 2022/2023 in primo piano mercoledì 24 maggio 2023. Si affrontano all'Olimpico ...

Fiorentina-Inter, quanto vale la Coppa Italia Il premio QuiFinanza

Le auto in piazzale Clodio. Il calcio rappresenta, da sempre, una grande passione popolare e stasera 60.000 tifosi dell’Inter e della Fiorentina, famiglie, bambini, donne e uomini vivranno un ...Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre di Inter e Fiorentina impegnate domani nella finale di Coppa Italia a Roma. “Sono migliaia le persone che ...