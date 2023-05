Fiorentina-Inter | Italiano contro Inzaghi | ci si gioca la storia! ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) È il giorno di, la finale di Coppa Italia. Confrontoessante e prestigioso in panchina tra Vincenzoe Simone, due tra gli allenatori italiani più bravi in circolazione LA FINALE ? L’attesa è finita, oggi c’è. La finale di Coppa Italia che accende le luci di un Olimpico in completo sold-out. Confronto in panchina e in campo fra due squadre che passo dopo passo puntano direttamente ad entrare nella storia. L’come lasi giocherà questa sera la prima delle due finali stagionali: prima la coppa nazionale e poi il sogno in Europa. La Champions League dei sogni da un lato e la Conference League neonata ma di valore dall’altro. ...