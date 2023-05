Fiorentina-Inter | Inzaghi con l’11 ‘di coppa’ meno uno! La probabile – Sky

(Di mercoledì 24 maggio 2023)si sfideranno questa sera nella splendida cornice dello Stadio Olimpico. In palio la Coppa Italia 2023.verso la conferma dell’undici “di coppa” con un unico cambio. Le ultime da Matteo Barzaghi su Sky Sport NO DUBBI – L’, questa sera, sfiderà lain finale di Coppa Italia., viste anche le numerose rotazioni nel match contro il Napoli, ha già praticamente definito l’undici che scenderà in campo questa sera all’Olimpico. Le ultime da Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport: «Nessun dubbio, anche se va verificata la comunicazione dell’allenatore alla squadra. Ma si va verso le conferme della vigilia, anche per i cambi visti a Napoli con Darmian, Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Dzeko e Lautaro Martinez. Si va verso la formazione della ...

