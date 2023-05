Fiorentina-Inter | il pronostico | Inter quotata a 2 | si consiglia la combo con l’over

(Di mercoledì 24 maggio 2023) È arrivato il giorno della prima finale perche stasera si contenderanno la Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma prima di passare alle rispettive finali di Champions League e di Conference League. Inzaghi vuole riconfermarsi lo specialista di questa competizione, mentre Italiano sogna di riportare un trofeo a Firenze dopo anni di digiuno. Lautaro Martinez Nei precedenti in campionato le due squadre sono sull’1-1 data la vittoria dell’nel girone d’andata e quella dellanel girone di ritorno. Nonostante la grande motivazioni condivise dai milanesi e dai fiorentini non può non saltare all’occhio la quota che vede la squadra di Inzaghi vincere nei 90 minuti. Tale esito è quotato a 2 e data la grande proposta offensiva delle due squadra non ...

Così l'ex capitano della Roma Francesco Totti a margine di un evento organizzato dalla Lega Serie A per la finale di Coppa Italia tra lae l', commentando le parole di Mourinho sul ......è stato studiato appositamente per evitare ogni tipo di scontro e garantire la massima sicurezza a ogni tifoso che stasera vorrà assistere in pace alla finale di Coppa Italia tra, ...Leggi anche LIVE Alle 21: Dzeko torna titolare per la finale, Italiano sceglie Cabral La rincorsa di Zhang: la Coppa Italia per mettersi sulla scia dei Moratti: ...

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni e dove vedere la finale di Coppa Italia Calciomercato.com

Stasera alle ore 21 la Fiorentina sfiderà l'Inter nella finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma, per provare a riportare un trofeo a Firenze dopo 22 anni, ...Nuno Gomes, attaccante che ha regalato l'ultima Coppa Italia alla Fiorentina con un gol nella gara di ritorno contro il Parma nel 2001, ha rilasciato un'intervista esclusiva per ...