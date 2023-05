Fiorentina-Inter | formazioni ufficiali | Inzaghi sceglie Dzeko | Italiano con Cabral

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nella serata di mercoledì 24 maggio alle ore 21:00 si disputa, allo stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia tra. Le due squadre possono essere tranquillamente definite le regine di coppa in questa stagione, avendo anche raggiunto le finali rispettivamente di Conference League e Champions League. I viola approdano alla finale dopo aver eliminato nel penultimo turno la Cremonese a seguito dello 0-2 esterno in terra lombarda e al successivo pareggio a reti inviolate del ritorno al Franchi. I neroazzurri in semifinale hanno invece avuto la meglio della Juventus. Dopo il pareggio per 1-1 all’ Allianz Stadium , gli uomini di Simonehanno ottenuto il pass per la finale vincendo il secondo atto al Meazza per 1-0., le...