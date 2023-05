Fiorentina-Inter | dubbio Jovic-Cabral | probabile formazione ? CdS

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Per la finale di Coppa Italia, Italiano deve sciogliere undi. C’è bagarre in attacco trae il brasiliano? Se Inzaghi non ha dubbi diper(vedi articolo), Vincenzo Italiano ne deve risolvere uno. Ovvero quello in attacco tra Lukae Arthur. Il centravanti serbo ha segnato nell’ultima uscita di campionato contro il Torino e rappresenta un’insidia non da poco per il brasiliano. Intanto, in difesa Martinez Quarta ha superato Luca Ranieri. La. (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikone, ...

MILANO - Clima teso in casa. Gli ultras nerazzurri hanno infatti accusato il club di non averli privilegiati rispetto ...già in occasione della finale di Coppa Italia contro ladi ...Ventiquattro finali di Coppa Italia in due, quattordici delle quali finite con una vittoria dell'una o dell'altra. Ma se l'difende il trofeo, l'ultima volta dellain trionfo risale al 2001. A parte i numeri e l'approdo per entrambe a due finali tra quella di stasera e le sfide sui rispettivi palcoscenici ...Il riscatto nelle coppe: la Cremonese che fa il "lavoro sporco" contro Napoli e Roma per la, e l'che arriva all'epilogo dopo la doppia battaglia con la Juventus (e i quarti ...

Stasera Fiorentina e Inter si giocheranno la Coppa Italia a Roma. La finale del trofeo nazionale è importante anche perché assegna direttamente un posto in Europa per la prossima stagione. La cosa ...Stasera alle 21 l’Atalanta deve tifare l’Inter, che poi affronterà sabato: se dovesse vincere la Fiorentina, il 7° posto non varrà l’Europa Stasera, alle 21 allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena ...