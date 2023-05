Fiorentina-Inter | Dimarco | “Non era facile ripetersi I nostri tifosi sono meravigliosi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Sapevamo di incontrare un avversario forte e di valore, non è mai, lo abbiamo fatto anche quest’anno, siamo contenti. Finale di Istanbul? Oggi siamo soddisfatti, però con calma penseremo partita per partita per prepararci per l’ultima gara. Dedica? Il nostro pubblico ci segue ovunque,incredibili”.le impressioni nel post-partita di Federicovenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo il successo per 2-1 dell’nella finale di Coppa Italia contro la. SportFace.