Fiorentina-Inter 1-2 | Inzaghi fa il bis! La Coppa Italia è ancora NOSTRA! LIVE

(Di mercoledì 24 maggio 2023)è l'incontro valido per la finale di2022-2023: Il fischio d'inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio Olimpico di Roma.

Faccia a faccia tra Simone Inzaghi ed Edin Dzeko durante la finale di Coppa Italia tra. Al 58', con i nerazzurri in vantaggio per 2 - 1 (grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, che ha ribaltato l'iniziale vantaggio viola siglato da Gonzalez), il tecnico nerazzurro ...L'attaccante bosniaco, che nel corso del primo tempo di, si è reso protagonista in negativo, sbagliando un gol che non sembra così difficile, è stato sostituito al 59 da Simone ...Le doppie finalistesi affrontano per decretare la vincitrice della Coppa Italia 2022/23È tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia,. Le due squadre si ...

L’Inter batte in rimonta la Fiorentina nella finale di coppa Italia grazie alla doppietta di Lautaro Martinez: non basta Nico Gonzalez ai viola C’è la firma di Lautaro Martinez nella coppa Italia ...L'Inter di Simone Inzaghi vince la Coppa Italia contro una buona Fiorentina. Ora i nerazzurri cercheranno di conquistare anche la Champions League. L'Inter di Simone Inzaghi vince la la finale di ...