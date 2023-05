Fiorentina-Inter 1-2 | doppio Lautaro Martinez risponde a Nico Gonzalez | Inzaghi fa sua la Coppa Italia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nella serata di mercoledì 24 gennaio alle ore 21:00 si disputa la finale ditra. I viola in semifinale hanno eliminato la Cremonese ipotecando il passaggio del turno già all’andata con lo 0-2 in terra lombarda. I neroazzurri hanno avuto la meglio della Juventus al termine di due incontri molto combattuti. Simone, tecdell’1-2, il primo tempo Dopo tre minuti subitoin vantaggio: un cross rasoterra di Ikone viene raccolto daGonzales che trafigge Handanovic. Al 18? ancora l’attaccante argentino fa tremare i tifosi neroazzurri con un tiro che termina di poco sopra la traversa. Scampato il pericolo ...

22.55 Coppa Italia: Viola ko, trionfa l'Una doppietta di Lautaro regala all'la nona Coppa Italia. All'Olimpico i nerazzurri battono 2 - 1 la. Pronti - via e la Viola passa con Nico Gonzalez che,sul secondo palo,raccoglie un servizio di Ikonè (3'). Pari ...L'vince la Coppa Italia,battuta 2 - 1 in rimonta: decisiva la doppietta di Lautaro Gaia Gozzi ha cantato l'inno in ritardo L'esibizione scatena i commenti sui social: ecco la ...L'vince la Coppa Italia battendo in finale all'Olimpico di Roma la. 2 - 1 il risultato finale con i viola avanti subito con Nico Gonzalez, poi si sveglia Lautaro che segna una ...

Coppa Italia: Fiorentina-Inter - DIRETTA - Calcio Agenzia ANSA

L’Inter batte in rimonta la Fiorentina nella finale di coppa Italia grazie alla doppietta di Lautaro Martinez: non basta Nico Gonzalez ai viola C’è la firma di Lautaro Martinez nella coppa Italia ...L'Inter di Simone Inzaghi vince la Coppa Italia contro una buona Fiorentina. Ora i nerazzurri cercheranno di conquistare anche la Champions League. L'Inter di Simone Inzaghi vince la la finale di ...