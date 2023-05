Fiorentina | Commisso | «Italiano va lasciato stare Ha fatto un grandissimo lavoro»

su Italiano Oltre alla Coppa Italia i viola di Vincenzo Italiano avranno anche l'opportunità di portarsi a casa la , dove il 7 giugno affronteranno il West Ham in finale dopo la ...... RoccoNel prepartita di- Inter , finale di Coppa Italia, ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il presidente della, Rocconon ha voluto ...Lo ha detto il presidente dellaRocco, a Mediaset, prima della finale di Coppa Italia con l'Inter. "I ragazzi hanno lavorato molto forte quest'anno, alla fine di questa stagione ...

Il calciomercato dell'Inter ripartirà da un grande colpo in difesa: ecco il profilo preferito da Beppe Marotta.FIORENTINA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 20.57 - Gaia Gozzi arriva sul campo per cantare l'inno d'Italia. 20.55 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita. 20.54 ...