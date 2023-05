Fiorentina | Barone | «I ragazzi sanno l’importanza della gara | tutto il mondo ci guarda»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Joe, braccio destro di Rocco Commisso alla, ha parlato a Sportmediaset primafinale di Coppa Italia contro l’Inter Joe, braccio destro di Rocco Commisso alla, ha parlato a Sportmediaset primafinale di Coppa Italia contro l’Inter. PAROLE – «Siamo tranquilli, non mettiamo pressione alla squadra. Iilci, ci giochiamo questi novanta minuti e siamo fiduciosi. Noi siamo una squadra molto veloce, che pressa alta, dobbiamo stare attenti sulla transizione difensiva. Dobbiamo essere rapidi e utilizzare le fasce con Ikone e Nico, ma la ...

