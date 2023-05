Fiorentina | Amrabat suona la carica | 'Inter più forte Ma Firenze aspetta un trofeo da troppo tempo'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sofyanvenuto in un'vista a CBS Sport dove ha parlato della finale di questa sera: "L'? Sono in...

Le probabili formazioni di- Inter(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi;, Castrovilli; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. INTER (3 - 5 - 2)...Probabili formazioni- Inter(4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi;, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All. Vincenzo ...PROBABILI FORMAZIONI: Terracciano; Dodô, Milenkovic, Quarta, Biraghi;, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral. INTER: Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries,...

A leggere i quotidiani, non ci sono ballottaggi nella testa di Vincenzo Italiano: a poche ore dalla finalissima contro l'Inter, tutti i giornali sportivi e non sono d'accordo ...ROMA - Il miglior undici per provare a sollevare la Coppa Italia. Fiorentina e Inter si affronteranno questa sera all'Olimpico di Roma per l'ultimo atto della competizione. In casa Fiorentina Italiano ...