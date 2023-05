“Fino a 900 euro alle famiglie sfollate” Cosa contiene il decreto maltempo

Nello Musumeci: "Fino a 900 euro alle famiglie sfollate" RaiNews

Un decreto da 2 miliardi per l’alluvione, “sono le prime risposte” dice il governo. “Serve un commissario per la ricostruzione”, insiste il presidente dell’Emilia-Romagna Bonaccini, ma per ora non vie ...Alluvione Emilia Romagna - Dopo il sopralluogo nell'Emilia Romagna alluvionata, domenica Giorgia Meloni aveva promesso un primo intervento del governo da 20 milioni di euro. «Mi ha ...