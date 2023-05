Finisce l’avventura turca di Andrea Pirlo | il Karagumruk lo libera a 3 gare dalla fine della stagione

(Di mercoledì 24 maggio 2023)diin Turchia è ufficialmente terminata dopo poco meno di un anno. Era nell’aria l’addio dell’ex centrocampista e tecnicoJuventus, che ha allenato ilnel corso22/23, ottenendo 11 vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte. Alladel campionato mancano ancora tre partite, ma dopo il 4 a 1 subito in casa del Trabzonspor, è arrivata la comunicazione ufficiale del club. Ilha pubblicato una nota sul proprio sito, in cui si legge: “Dal momento che non ci sono i presupposti per proseguire con mistere il suo staff durante la prossima, il club ha autorizzato il tecnico a lasciare la squadra in anticipo, con la speranza ...

... di cui l'ultima pesante 4 - 1 contro il Trabzonspor. La seconda stagione in panchina dell'ex campione del mondo si conclude quindi con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Pirlo ...Andrea Pirlo non è più l'allenatore del Karagumruk. Si conclude dunque in anticipo l'avventura in Turchia per l'ex tecnico della Juventus. Pirlo, dopo una stagione di inattività, aveva accettato l'offerta dei turchi a giugno 2022 : la sua esperienza sulla ...