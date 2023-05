Film in uscita prossimamente al cinema

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dai suoi albori, ilnasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la salatografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Ancora adesso è così: nonostante alcune fase di crisi e l’avvento dei nuovi media e, soprattutto, della piattaforme streaming, ilrimane innanzitutto un’esperienza da vivere immergendosi nel buio della sala, la quale rimane il fulcro di ciò che, non a caso, è ancora adesso definito il grande schermo. Unaccompagna ogni spettatore verso un altro mondo, regalandogli qualcosa di straordinario e, spesso, unico. Ad accrescere ...

In Francia è il giorno delitaliano. A presentarlo ci sono il regista e attore, ma anche altri membri del cast: come ... La pellicola,nelle sale del nostro Paese lo scorso 20 aprile, è già ...... "What's Love Got To Do With It" e "Goldeneye", colonna sonora del 17esimodi James Bond , ... L'artista aveva deciso di abbandonare le scene nel 2000, dopo l'del suo ultimo album inedito "...L'uomo che ha conosciuto una voltadal suo piccolo mondo antico di Brownsville, la città ... Ma la relazione con Ike intanto è materia di gossip e anche die documentari in cui la cantante ...

Calendario film uscita 13 giugno 2023 | MYmovies.it MYmovies.it

«Voglio mettermi alla prova, passare alla regia. Noi donne possiamo raccontare in modo più vero il tempo che viviamo. E invece si fanno commedie e i protagonisti sono ..."Veniamo da un grande trauma, non siamo riusciti a fare un partito unico come avevamo promesso", dice il leader di Iv. "È un lavoraccio", risponde il capo di Azione. L'incontro con i partner europei e ...