Figli coppie Lgbt | nuovo alt della maggioranza alle registrazioni

... con i suoi fratellini, in una camera da letto al pianterreno del residence dove alloggiavano, mentre loro mangiavano con altre tredi amici (tutti in vacanza conpiccoli) in un ...Nessuna trascrizione per idelleLgbt . La maggioranza ha bocciato due emendamenti, del Partito Democratico e di +Europa, che avrebbero introdotto nell'ordinamento la trascrizione degli atti di nascita dei......'CARO SINDACO TRASCRIVI' con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica Italiana sul vuoto di diritto causato dalla difficoltà di trascrivere all'anagrafe idi...

Figli coppie gay: il centrodestra boccia l’emendamento sulle trascrizioni. Zan: “Da destra volontà persecutor… La Stampa

Bocciata in commissione Giustizia alla Camera la trascrizione degli atti di nascita per i figli delle coppie gay. I due emendamenti relativi, presentati dal Pd e da +Europa, sono stati respinti con du ...Nessuna trascrizione per i figli delle coppie Lgbt. La maggioranza ha bocciato due emendamenti, del Partito Democratico e di +Europa, che avrebbero introdotto nell'ordinamento la trascrizione degli at ...