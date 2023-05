Figc | Antitrust avvia un’istruttoria per abuso di posizione dominante nel settore giovanile

... le risposte vanno parzialmente incontro alle richieste di TIM sulle questioni. Media For ... operazione che non gradita a MFE Juventus : la Corte Federale d'Appello dellaha inflitto al ......il 60% sul totale dei ricavi delle squadre della massima serie (53% l'ultimo dato del Report... Per il bando del 2015 - 18 l'ha per esempio sanzionato, per 67 milioni complessivi, ...... le risposte vanno parzialmente incontro alle richieste di TIM sulle questioni. Media For ... operazione che non gradita a MFE Juventus : la Corte Federale d'Appello dellaha inflitto al ...

Antitrust, istruttoria sulla Figc per posizione dominante Il Sole 24 ORE

. Secondo l’Autorità la Federazione Italiana Giuoco Calcio avrebbe cercato di limitare l’organizzazione dei tornei amatoriali da parte degli Enti di Promozione Sportiva giovanile. L’Autorità Garante d ...L’indagine riguarda il presunto abuso nell’organizzazione di competizioni a carattere ludico-amatoriale nel settore giovanile ...