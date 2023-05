FIFA | sospeso il nuovo regolamento sugli agenti | che ora chiedono un incontro

Il presidente Inacio Lula da Silva ha auspicato chee Liga adottino 'misure serie' perché 'non ... I provvedimenti non si fermano qui: è statol'arbitro addetto al Var di Valencia - Real ...... dal quale era statoqualche giorno fa proprio per un viaggio non autorizzato in Arabia ... così come filtra dall'entourage dell'argentino, 7 volte pallone d'oroe da fonti provenienti ......atalantini allo juventino Vlahovic durante la partita di ieri - con l'arbitro che ancheper ... Le parole del presidente dellaSulla questione è intervenuto anche il presidente della, ...

Nuovo regolamento FIFA sospeso, gli agenti esultano: "Proponiamo un incontro il 26 maggio" TUTTO mercato WEB

Il tribunale di Dortmund ha sospeso il nuovo regolamento della FIFA sugli agenti: il commento dell’European Football Agents Association I ...Le nuove regole rischiano di violare le norme sulla concorrenza stabilite dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.