Fiat lancia il nuovo suv futuristico | adesso le rivali tedesche tremano

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 24 maggio 2023)immette sul mercato un Suv dalle caratteristiche uniche, che sicuramente genererà concorrenza temibile per le case automobilistiche. Il 2023 è iniziato benissimo per la. L’azienda del gruppo Stellantis, infatti, è leader di vendite a gennaio per il settore del 100% elettrico. La quota di mercato che è riuscita ad accaparrarsi è del 16,6%, in aumento di 1,6 punto rispetto all’anno precedente. Ad aiutare nella crescita esponenziale è stato il modello della 500 elettrica, la quale si è posizionata avanti alle altre come green e a quattro ruote. D’altronde, già nella sua versione base ha rappresentato un’epoca e un must intramontabile. Questa ascesa non ha ridimensionatonelle ambizioni. Ovvero piuttosto che godersi il momento, l’azienda italiana ne approfitta per un ulteriore balzo in avanti e ...