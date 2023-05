Festa scudetto Napoli | la RAI e un super ospite | sarà una serata indimenticabile

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ladeltrasmessa in diretta Rai. A guidare lo spettacoloil presentatore e ballerino Stefano De Martino. C’è fermento aper quella chelaazzurra, la seconda ma ufficiale premiazione da parte della Serie A dopo un primo ‘abbozzo’ diandato in scena con la conquista matematica dellosul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena. Saranno molteplici le iniziative in programma subito dopo il fischio finale di-Sampdoria. Quattordici maxischermi saranno allestiti per l’ultimail 4 giugno, nelle piazze die di alcuni Comuni della Provincia. Questo è il progetto finale ...

Diretta su Rai2 dalle 21 alle 24 Il Corriere del Mezzogiorno scrive che nel corso dell'ultima riunione in Prefettura si è parlato del piano per ladel Napoli , quella prevista per la ..., tutto pronto per domenica 4 giugno , quando la Coppa delloarriverà allo stadio Diego Armando Maradona per la consegna ufficiale nelle mani del capitano Giovanni Di Lorenzo. ...Unasu due ruote per il terzo. Domenica 28 maggio alle ore 10 i motociclisti della Campania si raduneranno a Largo Sermoneta e sfileranno in corteo fino allo Stadio Maradona per rendere ...

Più dell’oscurità misterica, insita nel modo oracolare con cui si esprime Luciano Spalletti, è la sua espressione da cane bastonato che lascia intendere il futuro liquidatorio che incombe sulla più be ...Grande festa oggi in casa Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis compie 74 anni, è nato infatti il 24 maggio 1949, e quest'anno lo f ...