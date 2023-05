Ferrovie | lavori alla stazione di Napoli Centrale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano idi potenziamento infrastrutturale per la realizzazione dell’Acc (Apparatocomputerizzato) delladida parte di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Per consentire l’operatività dei cantieri, le notti del 27/28 maggio e del 17/18 giugno alcuni treni regionali delle relazioni Salerno –– Caserta e Roma Termini –subiranno modifiche e variazioni di percorso. Per garantire la continuità del servizio di viaggio sarà attivato un servizio di bus sostitutivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...(Ministro delle Imprese e del Made in Italy) e Luigi Ferraris (Amministratore delegato di...è stato sottoscritto un accordo con gli ordini professionali per velocizzare l'esecuzione dei... oltre 620 milioni , quanto a strade e), la politica titolata, quella in carica, tuttavia ... A leggere il resoconto deidella Camera gli interventi legislativi indicano chiaramente che l'...Deluso chi aspetta 'no' da Ue.non ultimati in 2030 . "Temo di dover deludere chi aspetta che l'Europa ci dica un 'no', anzi ... per strade, autostrade e. "Stiamo componendo un puzzle" ...

Ferrovie, avviati i lavori per tunnel e stazione alta velocità di Firenze Il Sole 24 ORE

Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, Ferrovienord si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...