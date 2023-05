Ferrovie | Ferrovienord | ' installati i defibrillatori in tutte le 115 stazioni della rete'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Milano, 24 mag. (Adnkronos) - E' stato completato oggi il programma per dotare di un defibrillatorele 115dinord. Si è infatti conclusa la campagna avviata lo scorso luglio a Milano Cadorna, mentre nella giornata di ieri è avvenuta l'attivazione del 125esimo dispositivo, collocato sulla facciatastazione di Edololinea Brescia - Iseo - Edolo. "La presenza di un defibrillatore in stazione è un elemento di grande importanza per tutelare la salute delle persone -spiega il presidente dinord, Fulvio Caradonna-. Sono quindi molto soddisfattoconclusionecampagna di installazione che ci permette oggi di offrire ai nostri utenti, ma anche ai cittadini, il ...

Per i treni a gestione mista/RFI, occorre considerare l'orario previsto di partenza ... metro, tram e. "Servizio regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral", informa Roma ...Milano, sciopero ATM: gli orari e le linee Ledello Stato comunicano che il personale non ...uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell'infrastrutturaS.L'azienda Trenord ha comunicato che per le linee di competenza diil blocco del ... che comprende bus, tram, metropolitane eRoma - Lido, Termini - Centocelle e Roma - Nord, oltre ...

Ferrovie: Ferrovienord, 'installati i defibrillatori in tutte le 115 stazioni ... Il Dubbio

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – E’ stato completato oggi il programma per dotare di un defibrillatore tutte le 115 stazioni della rete di Ferrovienord. Si è infatti conclusa la campagna avviata lo ...Ben 125 apparecchi installati in 112 stazioni in Lombardia e tre in territorio piemontese, sulle linee che passano dal nodo di Saronno, sulla Milano-Asso e sulla Brescia-Edolo Tutte le 115 stazioni ...