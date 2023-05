Ferrari | Leclerc | ' Nel Gp di Monaco darò il massimo Rinnovo? Chiedete a Vasseur'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) "Negli ultimi due anni abbiamo fatto la pole position , ma non sono riuscito a concretizzarla la domenica. Ora però la macchina è molto meno competitiva rispetto allo scorso anno. Vedremo come andrà, ...

Lo ha detto il pilota dellaCharles, intervistato da RMC Sport in vista del Gp di domenica 28maggio. "La Red Bull è più forte su tutti i circuiti" "Credo che la Red Bull sia più forte ......di Lewis Hamilton in, poi smentito dal team di Maranello. In casa della Rossa, però, un altro tema che continua a tenere banco è quello legato al rinnovo di contratto di Charles, il ...Lo ha detto il pilota della, Charles, a RMC Sports a margine di un'amichevole di calcio benefica in cui ha mancato qualche occasione da gol ed è anche caduto malamente su un braccio, ...

GP Monaco - La Ferrari si prepara al weekend di Montecarlo dopo la pausa forzata per il maltempo e la tragedia che hanno purtroppo colpito l'Emilia-Romagna, casa proprio della Scuderia di Maranello. C ...Il pilota monegasco: 'Spero di essere in forma in questo fine settimana. Ma Red Bull è più forte su tutti i circuiti'. Nessuna trattativa per prolungare ...