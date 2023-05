in, arrestato un italiano. '9 anni fa la sua ex sparì nel nulla' Foggia, la moglie ha paura: 'Non era da solo, qualcuno lo ha aiutato. Da casa spariti 6mila euro' L'italiano ...Altro. Appena 4 giorni prima, un altro uomo era stato fermato dopo l' omicidio della ... nel quartiere La Carihuela di Torremolinos, , in, dove il 45enne italiano, originario di ...in, arrestato un italiano. Dal passato il sospetto choc Ragazzo di 22 anni trovato morto in casa: l'allarme dato da un'amica. Era sparito da due giorni Gabriele morto ad Amsterdam ...

Femminicidio in Spagna, l'italiano arrestato: «Ho ucciso anche la mia ex 9 anni fa». Poi cambia versione leggo.it

Marco Romeo ha confessato: oltre alla compagna, avrebbe ucciso anche la sua ex. Potrebbe essere quindi risolto il giallo del 45enne romano arrestato mercoledì scorso in Spagna a ...Femminicidio in Spagna, arrestato un italiano. Dal passato il sospetto choc Ragazzo di 22 anni trovato morto in casa: l'allarme dato da un'amica. Era sparito da due giorni Gallani era un calciatore e ...