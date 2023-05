Federico Chiarini presidente dei Giovani imprenditori di Assolombarda

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’assemblea del Gruppodiha elettoper il quadriennio 2023-2027. Prende il posto di Paul Renda. Milanese, 37 anni,è direttore commerciale e finanziario, nonché azionista di maggioranza, di People On The Move, Ceo di Flight Consulting e di Pages e socio unico diGroup. Prima di assumere il ruolo di guida deidi, è stato vicedello stesso gruppo, dal maggio 2019. “Ringrazio Paul Renda per la passione e l’impegno profuso dal 2019 ad oggi alla guida del Gruppodie a ...