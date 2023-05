Poi, con un crescendo di fama e realizzazioni varie, Fubelli è arrivato a condurre, a partire dal 2017, il seguitissimo Colorado su Mediaset, affiancato dalla bellae dal comico ...in grandissima forma si prepara alla bella stagione a modo suo: la showgirl alza la temperatura con le sue curveFedericamantiene un posto d'onore tra le bellezze più acclamate ...... ecosostenibile" sembra quasi giustificarsi lei, che invece ha avuto un successo immediato con il brand nato da pochi mesi, ma già popolare tra star televisive come Ilary Blasi,, ...

Federica Nargi stende tutti: una scollatura esagerata Rompipallone

L’estate ancora deve arrivare, ma Federica Nargi incanta già tutti al mare: lo scatto in costume lascia senza fiato. Federica Nargi é stata ed é attualmente una delle showgirl più belle ed apprezzate ...Torna a splendere il sole in Italia e ad accendere gli italiani come ogni anno non può che pensarci anche la bellissima Federica Nargi, l’ex velina romana moglie dell’ex calciatore Alessandro Matri ...