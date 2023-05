Fatih Karagumruk | ufficiale l’esonero di Pirlo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ilha comunicato ufficialmente la decisione di esonerare Andreaalla guida del club Di seguito il comunicatopubblicato dalsul proprio sito perdi Andrea. IL COMUNICATO – Avevamo già deciso di non continuare con misternella prossima stagione e gli abbiamo concesso il permesso di lasciare subito il club per permettere di programmare il futuro. Siamo felici del tempo trascorso insieme, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il futuro.

È finita dopo meno di un anno l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina del Fatih Karagumruk. Il club turco, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, ha deciso, di comune accordo con il tecnico italiano, di interrompere in anticipo il rapporto fra le parti. Ad annunciare il divorzio in una nota è il club che aveva puntato su di lui la scorsa estate, anticipando che l'ex allenatore della Juventus non siederà in panchina nelle ultime partite.

Il Fatih Karagumruk attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la separazione da Andrea Pirlo. A tre giornata dal termine del massimo campionato turco, finisce l'avventura dell'ex tecnico della Juventus.