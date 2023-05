Far West a Napoli | in strada si rischia la vita ogni giorno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nelle strade disila. Nel capoluogo campano ormai è il Far. In poche ore si sono verificati due gravissimi episodi. Padre, madre e figlia di 10 anni sono stati feriti con diversi colpi di pistola mentre mangiavano in un bar a Sant’Anastasia, in provincia diNella tarda serata di ieri, un’intera famiglia – padre, madre e figlia di 10 anni – sono stati feriti mentre mangiavano in un bar di Piazza Cattaneo, a Sant’Anastasia, comune della provincia di. I tre sono stati colpiti, verosimilmente in modo accidentale, da alcuni colpi (in tutto una decina) sparati da due sconosciuti. La bambina colpita al volto è stata operata questa notte. Ora è in rianimazione Il padre, un uomo di 43 anni, è stato ferito alla ...