Fabbricati e imprese devono essere assicurati contro i disastri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il rinvio di Moody's sul giudizio sull'Italia può avere molteplici motivazioni, alcune realistiche e legate all'incertezza sul debito pubblico a cui si abbina il percorso di realizzazione e quindi di ottenimento delle varie tranche in scadenza nell'anno in corso e nel prossimo del Pnrr. Altre legate ai rumors, che hanno uno scarso per non dire nullo fondamento, sulla natura dell'esecutivo che ha vinto le elezioni e grazie, all'attivismo intelligente della premier Meloni, si muove a 360 gradi nel globo sia per trovare o rafforzare filoni di business della nostra imprenditoria all'estero, sia per sostenere la dimensione atlantica, senza se e senza ma, che ha l'Italia. Il rinvio del gigante statunitense della certificazione sulla tenuta finanziaria ed economica degli Stati non è basato su fatti concreti ma su ipotetiche situazioni che si potrebbero avverare nel caso vi sia una recessione ...