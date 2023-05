(Di mercoledì 24 maggio 2023) – Una pattuglia dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) delladi Roma Capitale haun cittadino di nazionalità inglese in zona. Il ragazzo, undi 20 anni, è stato individuato tra la folla mentre facevaunnei pressi dell’Anfiteatro Flavio. Gli agenti, una volta terminate le procedure di identificazione, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il mancato rispetto del divieto di sorvolo sulla Capitale. (Com/Red/Dire)

Fa volare drone sul Colosseo, turista fermato da polizia locale RomaDailyNews

