Fa sesso con una ragazzina di 12 anni e filma i rapporti | condannato operaio 40enne | “Lei è la mia principessa”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Unbresciano è statoa seiper violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo,e blogger esperto in informatica, ha avuto una relazione con unadi 12arrivando a consumaresessuali completindone almeno tre. L’accusa, che ha sostenuto come ilavesse manipolato la sua vittima, aveva chiesto una condanna a 8. Ilsi trova ai domiciliari da circa un anno, quando i carabinieri sono entrati in casa sua mostrandogli le prove di quanto aveva fatto. «Ho fatto una stupidaggine», aveva dichiarato in lacrime. L’uomo all’epoca era sposato e aveva conosciuto la ...