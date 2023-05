"Fa proselitismo della cannabis". Al Bano bacchetta Damiano dei Maneskin

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'ultimo post pubblicato dal leader dei, nel quale si mostra nudo con uno spinello in bocca, ha sollevato un'ondata di critiche e anche Alha bocciato il post acchiappa like del cantante

Al Bano e le parole su Damiano dei Maneskin 'Farecannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche ...La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello" ' Farecannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a ...Le risposte dei fan sono epiche Damiano dei Maneskin nudo su Instagram (con uno spinello): e Lazza commenta così Al Bano bacchetta Damiano dei Maneskin 'Farecannabis non mi sembra ...

Al Bano contro Damiano dei Måneskin: "No al proselitismo della cannabis" la Repubblica

Bacchettata di Al Bano a Damiano David dei Maneskin. Il cantante di Cellino San Marco ha detto la sua sugli esempi da non dare.L'ultimo post pubblicato dal leader dei Maneskin, nel quale si mostra nudo con uno spinello in bocca, ha sollevato un'ondata di critiche e anche Al Bano ha bocciato il post acchiappa like del cantante ...