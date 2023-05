F1 GP Monaco 2023 | Vasseur | “Faremo il massimo per regalare un buon risultato ai tifosi”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Entrambi i nostri piloti adorano il tracciato. Charles è stato in pole negli ultimi due anni, Carlos è sempre salito sul podio ada quando è entrato a far parte della scuderia, daremo ilper ottenere unda dedicare ai nostri”. Lo ha detto Fredericin un’intervista ai canali ufficiali della Ferrari prima del weekend di Montecarlo del GP didi F1: “Si torna a gareggiare, questa volta a casa di Charles a Monte Carlo. Sarà quindi un appuntamento speciale e particolarmente emozionante per lui, così come per tutti noi. Insieme a Charles e Carlos abbiamo preparato il fine settimana nei minimi dettagli per sfruttare ogni opportunità che la pista, particolarmente insidiosa, potrebbe offrire”. SportFace.

Si tratta del Business of Luxury Summitdel Financial Times che si è tenuto dal 21 al 23 maggio a Montecarlo. . Alla cena di gala hanno partecipato anche Alberto e Charlene di. La ...... caratterizzate da tante voci di mercato, Nyck de Vries andrà a caccia di un buon risultato nel prossimo Gran Premio di, sesto appuntamento del mondialedi Formula 1. L'olandese, dopo i ...Formula 1 GPAlfa Romeo - Alfa Romeo a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio di, sesto appuntamento del mondialedi Formula 1. In attesa di vedere le performances in pista di Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, il Biscione presenterà a Monte Carlo il pacchetto di ...

F1, diretta tv GP Monaco 2023: orari e programmazione Tuttosport

Archiviati gli Internazionali d'Italia con il successo a sorpresa del russo Daniil Medvedev in finale sul danese Holger Rune, è arrivato il momento di guardare avanti in vista del secondo Grand Slam d ...Come riferito dal giornalista di Sky Sport DE, Florian Pettenberg, la pista Rabiot-Bayern Monaco non sarebbe così calda per l'estate. Il motivo sarebbe legato ad alcuni dissidi tra ...