F1 | GP Monaco 2023 | numeri | statistiche | curiosità Il tempo si è fermato da 30 anni Ayrton Senna resta di un altro pianeta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Formula Uno è prossima a vivere una delle proprie “Classicissime”, ovvero il Gran Premio di, le cui origini sono più antiche del Mondiale stesso. La gara nasce già nel 1929 e ben presto si guadagna grande popolarità, unita a enorme prestigio. Nello scenario delle corse automobilistiche degli’30 è, infatti, ritenuta una delle più importanti in assoluto. Con l’istituzione del campionato iridato, il GP viene inserito nel programma della stagione inaugurale (1950), salvo poi uscirne immediatamente. Cionondimeno, la competizione tenuta nel Principato rientra in calendario dal 1955 e da allora non è mai mancata all’appello, se non nel 2020, quando è stata cancellata a causa della pandemia. Con la 69ma edizione ormai alle porte, il Gran Premio diè il terzo più replicato nel panorama del Mondiale. Solo il GP d’Italia e ...

GP Monaco 2023, le previsioni meteo: rischio pioggia in Qualifica | FP FormulaPassion.it

