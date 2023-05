F1 | Aston Martin trova l’accordo con Honda come motorista esclusivo a partire dal 2026

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo aver abbandonato (almeno a titolo ufficiale) la Formula Uno nel 2021,si appresta a tornare in pianta stabile nel circus. Nella notte italiana è stato annunciato infatti ufficialmentetra il costruttore nipponico ed il team, che ha deciso di lasciare l’orbita Mercedes per avere undal Mondiale. “La Mercedes è stata ed è un ottimo partner. Sono lì per vincere, ma chiaramente è anche il nostro obiettivo, e alla fine, c’è una certa incompatibilità. La decisione di cambiare è nata per questo motivo, è nella natura della F1. Sappiamo che se vogliamo vincere tra gli avversari che dobbiamo battere c’è anche la Mercedes ed è realisticamente difficile battere una squadra se fai affidamento ...

L'ufficialità dell'accordo La Honda resterà in Formula 1 anche dopo il 2025, ora è ufficiale. Il motorista giapponese ha infatti stretto un accordo pluriennale con l'Aston Martin per la fornitura delle power unit in vista del cambio regolamentare programmato per il 2026. La partnership di successo con la Red Bull - che ha sinora portato un titolo costruttori e due titoli piloti - terminerà quindi al termine della stagione 2025. E l'annuncio è atteso per domani alla vigilia del GP di Montecarlo.

Honda ritorna in F1 dal 2026: farà sfrecciare l'Aston Martin La Gazzetta dello Sport

