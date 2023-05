Ex vincitrice di Amici canterà l’inno alla finalissima di Coppa Italia

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Questa sera, mercoledì 24 maggio 2023, si terrà ladiFrecciarossa tra Fiorentina ed Inter. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio ma non solo per loro. In apertura, prima del fischio di inizio, ci sarà un imperdibile momento musicale con una ex allieva didi Maria De Filippi che si esibirà cantandonazionale di Mameli. Chi è lei? La cantautrice italo-brasiliana Gaia Gozzi, attualmente in radio con il suo nuovo singolo intitolato Estasi. Per Gaia sarà la prima volta e ha già informato i suoi fan dell’evento tramite i suoi social. Per chi non sarà presente allo stadio nessun problema, la partita andrà in onda in diretta esclusiva su Canale 5, a partire dalle ore 20.45. Ovviamente sarà possibile assistere anche all’esibizione di ...