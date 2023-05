Europei Under 17 | l’Italia vince 3-0 sulla Slovenia ma abbandona il sogno europeo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Successo vano degli azzurrini all’ultima giornata valevole per i gironi degli17 contro la. La formazione di mister Corradi ha retto bene tutto il match, costruendo concretamente e arrivando alla conclusione in innumerevoli occasioni. Diverse le chance sprecate dagli italiani però che, nonostante la superiorità numerica, a causa di un espulsione diretta inflitta al portiere sloveno, sono riusciti ad imporsi solo nella seconda frazione. Vittoria trovata grazie alla doppietta messa a segno da Mannini e la rete di De Pieri sul finale. Il capitano azzurro sblocca il risultato al 60esimo quando si fa trovare pronto in area, e dopo vari rimpalli spara in rete di mancino. E’ ancora lui a dieci dalla fine ad insaccare perfettamente in rete un pallone ottenuto da diversi 1-2 in area. Sul finale arriva anche la rete di De ...

... aglibronzo individuale e oro con la staffetta britannica. Tra le donne i 100 vedranno in ... Lugo), invece nel lungo Marta Amani (Cus Pro Patria Milano), bronzo ai Mondiali20, la ...Sono iniziati i Campionato23 di scherma a Budapest in Ungheria. La kermesse, che andrà avanti fino al 27 maggio, ha già assegnato le prime medaglie. Nella giornata di ieri è andata in scena la prova di sciabola ...Ci sono due atleti liguri nelle liste diramate dai ct della scherma italiana per i CampionatiCadetti e Giovani Sochi2018. Si tratta di uno spadista17 e di una spadista20. ...

Mattia Furlani ha fatto sognare al Meeting di Savona, dominando la scena nel salto in lungo con un fenomenale balzo da 8.44 metri! Volo pindarico per il 18enne, che però è stato beffato dal vento: 2,2 ...Il venticinquenne di Abano Terme ha vinto per pochi centimetri superando con il colpo di reni il favorito Milan maglia ciclamino. Per il portacolori del Team DSM è la seconda vittoria al Giro dopo que ...