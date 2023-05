Eurispes | cause in corsia | 65% conciliazione a favore paziente

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Nelledi responsabilità medica e delle strutture sanitarie, gli 'accertamenti tecnici preventivi' volti alladella lite si concludono positivamente per ilnel 65,3% dei casi, mentre l'esito è positivo per la struttura il 31,1% delle volte. Dunque, nei due terzi dei casi la responsabilità professionale della struttura sanitaria e/o del medico risultano effettive. E' uno dei dati dalla ricerca dal titolo: 'La legge Gelli-Bianco e l'accertamento tecnico preventivo. Un primo bilancio sull'accertamento della responsabilità sanitaria nel Tribunale di Roma', realizzata dall', in collaborazione con la XIII Sezione del Tribunale di Roma, l'Enpam e lo studio legale Di Maria Pinò, presentata lo scorso marzo e riportata nel 35° Rapporto Italia 2023 ...