Eurispes | 1 italiano su 4 disposto a mangiare carne sintetica

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Unsu quattro mangerebbe la. Infatti, se il 73,6% degli intervistati propende per il no, più precisamente, il 36,8% dichiara di essere sicuro che non mangerebbee, in egual misura, il 36,8% dichiara che probabilmente non lo farebbe, il 26,4% pensa invece che probabilmente (22%) e sicuramente (4,4%) la mangerebbe. I più curiosi e aperti in questo senso sono i giovanissimi (18-24 anni) più propensi a(32,5%). I dati sono riportati nel Rapporto Italia 2023 dell'

Basti pensare che 1su 2 è pessimista poiché ritiene che l'andamento dell'economia del Paese sia peggiorato. E' quanto rilevato dal 35° Rapportopresentato oggi a Roma. "Non siamo ...Lo rileva il Rapporto Italia 2023 l', nell'indagine sui temi etici. Quanto alle fasce di età, meno di unsu due tra i 18 e i 24 anni si dichiara favorevole alla pratica dell'utero in ...Lo rileva l'nell'indagine 2023 sui temi etici. Quanto alle fasce di età, meno di unsu due tra i 18 e i 24 anni si dichiara favorevole alla pratica dell'utero in affitto (49,1%), ...

Risultati del Rapporto Italia 2023 Eurispes

(Adnkronos) – Un italiano su quattro mangerebbe la carne sintetica. Infatti, se il 73,6% degli intervistati propende per il no, più precisamente, il 36,8% dichiara di essere sicuro che non mangerebbe ...Oltre 1000 persone sono scese in piazza nelle proprie città per sostenere l’orsa Jj4 e tutti gli orsi del Trentino ...